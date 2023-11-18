انفلونزا ولا كورونا.. تفاصيل الفيروس المنتشر وطرق الوقاية

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الخريف هو اللا شتاء واللا صيف، ويمتاز بالتقلبات الجوية وانتشار الأمراض والعدوات التنفسية، لفيروسات كورونا والإنفلونزا والبرد والفيروس المخلوي.

وأضاف حداد في تصريحه لـ"الوفد"، أن 80 % من أعراض الأمراض التنفسية تكون بسيطة تمامًا ويتعافى المريض تدريجيًا عن طريق المناعة، ولا داعي للقلق والتوتر، أما الـ 20 % يكون لهم مضاعفات وخاصة بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة عند الإصابة بالفيروس المخلوي.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن الإنفلونزا تلي الفيروس المخلوي في الخطورة لأن لها نسب وفيات عالمية، وتكون أعراضها أشد من البرد، بارتفاع درجة حرارة الجسم، وآلام في العظام، فهي مرض سريري يحتاج للراحة عكس البرد.

وأوضح أن كورونا مع كثرة تحوراته أصبح فيروس ضعيف أقرب للبرد في الأعراض، مختتمًا: يتعافى مريض الفيروسات التنفسية عن طريق مناعته مع الراحة وتناول السوائل.