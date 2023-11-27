نائب محافظ بني سويف يلتقى شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري التطوعي

واصل اليوم بلال حبش نائب المحافظ سلسلة لقاءاته الدورية بشباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري المتطوعين ضمن مبادرة بني سويف بشبابها لمناقشة عدد من المشروعات المقترحة في مختلف المجالات.

وذلك في حضور الدكتور هند أحمد الأمين العام لمبادرة بنى سويف بشبابها، الدكتور شريف حنفى الأمين العام المساعد للمبادرة أشرف الزناتي الأمين المساعد للمجلس الاستشاري آية اللبان الأمين المساعد لتأهيل و تمكين، أحمد سعد الأمين المساعد للتقييم و المتابعة و فريق العمل محمد بشير. شيماء شعبان مها فرج لمياء جبر آلاء عادل، أحمد الزناتى محمد محمود سارة عاطف.

واستمع نائب المحافظ لعدد من المقترحات لأفكار المشروعات التي قام الشباب بدراستها على أرض الواقع و تضمنت مشروع إمكانية استخدام الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية مشروع المنظومة الذكية لإدارة النقل الداخلي، مشروع تطوير عزبة أبو النور الخريطة الصناعية للمحافظة مبادرة نحكي عنها وغيرها من الأفكار والمشاريع التي اقترحها الشباب المتطوعين، كما تم مناقشة الأراء والاستفسارات حول تلك الاقتراحات.

حيث أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية دور الشباب، الذي يقع على عاتقه أن يكونوا دائما سواعد بناء يشارك في النهوض بوطنه، وحائط صد أمام المحبطات أو العراقيل التي تقف حاجزا دون تحقيق الآمال والطموح، خاصة وأن المحافظة قد أتاحت للشباب الفرصة للمشاركة الفعالة من خلال تدريبهم وتأهيلهم عبر وسائل وبرامج متعددة، ومن ثم المشاركة الجادة في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على كافة المستويات المحلية.

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