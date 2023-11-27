كلية الخدمة الإجتماعية بأسيوط تنظم ندوة لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب

تنفذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة ندوات توعوية لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب بالتعاون مع كليات جامعة أسيوط وبمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

تم تنظيم ندوة توعوية ضد المخدرات في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط بحضور الدكتور نادي سيد، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسموم والمخدرات ورئيس مصلحة الطب الشرعي بأسيوط السابق، والدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والدكتورة إيمان عبدالعال، وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محمد سليمان، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة سناء محمد زهران، مستشار اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ومصطفى محمد مصطفى ووليد ابراهيم أحمد، مسئولي اللجنة الاجتماعية برعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ومصطفى جلال، أخصائي اجتماعي بالنشاط الاجتماعي للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

أكد الدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، على أهمية الندوات التوعوية للطلاب، خاصة تأثير المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع، وهذا ما يلاحظونه في دراستهم وأبحاثهم المجتمعية.

وأضاف الدكتور سعودي محمد حسن أنه من خلال تنظيم هذه الندوات التوعوية يهدفون إلى زيادة الوعي والمعرفة حول مخاطر المخدرات والإدمان، وتعزيز الثقافة الوقائية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

وأشار الدكتور سعودي بأنه تم اختيار كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط لإقامة الندوة التوعوية ضد المخدرات بناءً على دورها المهم في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في العمل الاجتماعي ومكافحة الادمان واهتمامها الكبير بالمساهمة في بناء جيل من الطلاب المسؤولين والواعين.

وقد قدم الدكتور نادي سيد، المستشار في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، محاضرة بعنوان "المخدرات آفة العصر"، حيث أوضح خطورة الإدمان بجميع أشكاله المختلفة، وأشار إلى أن التدخين هو الخطوة الأولى نحو تعاطي المخدرات. وتحدث بتفصيل عن أنواع المخدرات ومكوناتها، وخاصة الأنواع الجديدة التي انتشرت بين الشباب والأطفال والفتيات.

وأشار الدكتور نادي إلى وجود صندوق مكافحة المخدرات والإدمان في مستشفى الصحة النفسية بأسيوط، حيث يستقبلون الحالات ويقدمون العلاج مجانًا، ويتم بدء علاج المرضى بشكل صحي ونفسي واجتماعي، ويتم استكمال العلاج في مكان يوفر جميع الخدمات الصحية والمعيشية والترفيهية. وهذا ما يميز العلاج الذي يقدمه الصندوق عن أي مركز علاج خارجي.

تضمنت الندوة عرضًا مفصلاً عن أنواع المخدرات المنتشرة وأضرارها على الصحة الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى العوامل التي تساهم في انتشارها وتأثيرها على المجتمع. كما تم توضيح طرق الوقاية والعلاج للإدمان وأهمية البحث عن مسارات حياة صحية وإيجابية.

شارك في الندوة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من كلية الخدمة الاجتماعية، حيث تم إلقاء العروض التوعوية من قبل اختصاصيين متخصصين في مجال مكافحة الادمان وعلاج الأمراض النفسية المتعلقة بالادمان.

وانتهت الندوة بالإجابة على بعض أسئلة الطلاب والحضور وعبر الحضور عن ارتياحهم لتنظيم هذه الندوة التوعوية وأشادوا بالجهود التي تبذلها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وكليات الجامعة الأخرى، والمجلس الأعلى للجامعات في تعزيز الحملات التوعوية والإصلاحية للقضاء على ظاهرة المخدرات في المجتمع الجامعي. كما أكدوا على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

تحت رعاية الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي ومدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش مشرفة عامة للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل مدير عام للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم إعداد وتنفيذ هذا النص بواسطة أميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط، ومحمد مهران مسؤول الاتصال بجامعة أسيوط.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة