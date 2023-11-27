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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شباب صيد الدقى يهزم الترسانة فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

سلة الصيد
سلة الصيد

حقق فريق 18سنة شباب لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 16/38 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب 6 أكتوبر فى اطار مباريات الدور قبل النهائى لبطولة منطقة الجيزة.
ضمت قائمة الفريق اللاعبين: احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل.
الجهاز الفنى والادارى:
رئيس الجهاز كابتن وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز كابتن محمود السداوي ، مدرب كابتن عاطف صلاح ، اداري كابتن خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه كابتن بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتوراحمد مختار ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة كابتن احمد عصام

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