شباب صيد الدقى يهزم الترسانة فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

حقق فريق 18سنة شباب لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 16/38 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب 6 أكتوبر فى اطار مباريات الدور قبل النهائى لبطولة منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل.

الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز كابتن وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز كابتن محمود السداوي ، مدرب كابتن عاطف صلاح ، اداري كابتن خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه كابتن بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتوراحمد مختار ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة كابتن احمد عصام