مطار أسيوط يضبط مهرب بـ30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمول

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، بقيادة وليد حسني مدير إدارة جمارك مطار أسيوط الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة بالمخالفة لأحكام القانون.

أثناء الانتهاء من إجراءات فحص المسافرين القادمين من السعودية على متن رحلة طيران إير كايرو رقم SM446 القادمة من مدينة أبها، اشتبه محمود محمد حسن رئيس القسم بالراكب المشتبه به ح. خ. ع. أثناء محاولته الخروج من باب لجنة الجمارك

وكلف وليد حسني عبد الباقي مدير الإدارة محمود محمد وأحمد محمد وعلي محمد وصفاء شلبي مسئولي الجمارك بتفتيش حقائب الركاب بحضور أحمد المراغي رئيس أمن الجمارك وتحت إشراف أسامة عبد . حليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر، ومحمد محرز وحسن السمان لمكافحة التهرب

وبعد تفتيش الحقائب التي كان يحملها الراكب، تم العثور على عدد من الأجهزة المحمولة للاختبار والقياس داخلها، والتي كانت مخبأة بطرق ماكرة في محاولة لتهريبها خارج المطار دون دفع الرسوم الجمركية المقررة وتبين وجود 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمول ديجيلنت “Digilent Analog Discovery 3” يتضمن راسم ذبذبات رقمي ومحلل منطقي.

قرر محمد متولي مدير جمرك وفروع الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار محضر الضبط الجمركي رقم 5 لسنة 2023 والذي حرره محمود محمد حسن

تعتبر هذه المضبوطات جزءًا من ظاهرة التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتعكس الجهود المستمرة التي يبذلها رجال الجمارك في مطار أسيوط الدولي لمحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي للبلاد.

في ضوء ذلك، فإن ضبط تلك الأجهزة يعد إنجازًا مهمًا يعكس التفاني والاحترافية التي يتمتع بها رجال الجمارك في تأدية مهامهم بكفاءة وحماية مصالح الدولة. كما أنه يذكّرنا بأهمية توفير تسهيلات وقوانين جمركية صارمة للحد من عمليات التهريب والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وبناءً على ذلك، يجب أن يستمر العمل بتعزيز التدابير الأمنية ورفع الوعي حول أضرار التهريب وتشديد العقوبات على المخالفين. كما يستدعي ذلك توفير التدريب المستمر لرجال الجمارك وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة المدمرة.

في النهاية، يجب أن نشدد على أهمية دور رجال الجمارك في حماية البلاد من عمليات التهريب وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار. إن منجزاتهم وتضحياتهم لا يمكن تجاهلها، ويجب أن نقدر جهودهم وندعمهم في مهمتهم الحيوية للحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصاد.