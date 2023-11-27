سكرتير بنى سويف يتفقد جاهزية مقار الإنتخابات الرئاسية 2024

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جاهزية اللجان الانتخابية استعداداً للإنتخابات الرئاسية2024 حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر.

واطمأن السكرتير العام المساعد، خلال جولته بدائرة مركز ومدينة بني سويف على جاهزية اللجان البالغ إجماليها 84 لجنة "منها 41 لجنة ببندر بني سويف و43 بمركز بني سويف وذلك لمتابعة رفع كفاءة المقار التى تم اختيارها لعقد الانتخابات والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد و كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان مع التأكيد على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى

تحت إشراف قضائي، موضحاُ أن دور الأجهزة التنفيذية ينصب على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.

و رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته سعيد خوليدي وكيل إدارة تعليم بني سويف ومسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

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