مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا بث مباشر،يستضيف ملعب الاول بارك معقل الفريق السعودي مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي النصر وبرسبوليس بث مباشر مساء اليوم الاثنين في منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم موسم 2023 تحت انظار الجميع.

ويأتي موعد مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

وتأهل النصر رسميًا إلى دور الثمانية من البطولة الآسيوية، حيث يحتل النصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023/2024، بالعلامة الكاملة بواقع 12 نقطة، فيما يأتي فريق برسبوليس الإيراني في الوصافة برصيد 7 نقاط.

تشكيل النصر المتوقع أمام برسبوليس

بعد اختار لويس كاسترو المدير الفني للعالمي الخماسي الأجنبي المسموح به في مباراة اليوم، وفي ظل الغيابات الموجودة والتي أبرزها البرازيلي اندرسون تاليسكا، يكون تشكيل النصر المتوقع أمام وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا كالتالي :

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا

في حراسة المرمى : نواف العقيدي.

في خط الدفاع : آل فتيل - ايمريك لابورت – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

في خط الوسط : مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبدالله الخيبري.

في خط الهجوم : ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات إس إس سي وبي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس على قناة SSC Extra 1 HD وقناة beIN Sports AFC.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على استاد جامعة الملك سعود "الأول بارك" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 27 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة TOD TV

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

تتساءل الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، ونوضح في هذا الصدد أن مجموعة قنوات الرياضية السعودية SSC تمتلك حق بث مباشر جميع منافسات هذه البطولة العريقة، وذلك بموجب الاتفاق بينها وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبالتالي فإن تردد قناة SSC المفتوحة داخل المملكة ودول الخليج وباقي البلاد التي تدعم القمر الصناعي عرب سات، بالإضافة إلى تردد قناة SSC Extra 1 HD المشفرة لباقي المشاهدين في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، سيعرضان مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس مباشر اليوم؛ لذا إليك تردداتهما من خلال هذا الجدول.

تردد SSC Extra 1 HD تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا