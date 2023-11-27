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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: الوضع الحالي حول أوكرانيا نتيجة لعناد الناتو وتجاهل مصالح موسكو

يوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف

 

أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، أن تجاهل مصالح بلاده وعناد حلف "الناتو" أديا إلى الوصول للوضع الحالي حول أوكرانيا. 

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وقال أوشاكوف خلال كلمته في المنتدى الدولي بعنوان "قراءات بريماكوف" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو - "إن عناد حلف (الناتو) والتجاهل التام لمصالح روسيا أديا إلى الوضع الحالي حول أوكرانيا".. مشيرا إلى أنه في بداية مسيرته كوزير للخارجية الروسية كان يفجيني بريماكوف يشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المكثف لحلف شمال الأطلسي في ذلك الوقت.

وأضاف أوشاكوف قائلا "لقد طرح بريماكوف فكرة إنشاء نظام أمني أوروبي جديد يضم حلف الشمال الأطلسي إلى جانب المنظمات الأخرى تحت المظلة المشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، لافتا إلى رفض الولايات المتحدة وأعضاء الحلف الآخرين القواعد الأمنية المقترحة في أوروبا.

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