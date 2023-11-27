"كيف نشجع أطفالنا على القراءة" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، احتفالية ثقافية فنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال نوفمبر الحالي، تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "كيف نشجع أطفالنا على القراءة" بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، بحضور عدد كبير من طلاب المدارس والحضانات بسنورس.

استهل الأديب أحمد طوسون حديثه حول أهمية تشجيع الأطفال علي القراءة قائلا: إن القراءة هي منارة العقل، وهي أهم طرق تعزيز القدرة علي النطق عند الأطفال في بداية العمر، وأن قراءة القصص أمام الأطفال، ومنح الفرصة للطفل أن يختار القصص التي يحبها، وقراءتها أكثر من مرة، والاهتمام الدائم بما يقرأ الأطفال، وتوفير فئة الكتب التي يرغب في قراءتها.

حوار مفتوح حول احتياجات الأطفال القرائية بفرع ثقافة الفيوم …

خلال الاحتفالية تم تنفيذ حوار مفتوح مع الأطفال حول احتياجاتهم القرائية، ونوعية الكتب والقصص التي يرغبون في قراءتها، في عصر كثرت فيه وسائل الترفيه المتعددة، وهل لديهم وقت مخصص للقراءة، وأكد أيضا على دور المكتبات في توفير نوعية القصص المفضلة للأطفال، والتي تقدم أيضا معلومات مفيدة ورؤي وأفكار، وقيم إيجابية، ومراعاة رغبات الأطفال.

وأعدت حسناء ربيع مسئول مكتبة الطفل، مسابقات ثقافية ترفيهية بين الأطفال، تلاها ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال، إلى جانب ورشة من الفوم الملون لتنفيذ أشكال متنوعة من التاج والأقنعة، نفذها كل من مروة السيد عزت، وفتوح عبد المنعم مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة.

جاءت الاحتفالية ضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، واختتمت بأغان متنوعة للأطفال، بحديقة المكتبة وسط بهجة وسعادة الحضور من جميع الأعمار.