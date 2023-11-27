مسرحية جديدة لـ نيرة عمرو لدعم الشعب الفلسطيني بعنوان "فلسطين حرة"

تشارك الفنانة نيرة عمرو في مسرحية "فلسطين حرة" وذلك بمشاركة مجموعة من خريجي مبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا.

وأكدت الفنانة نيرة عمرو أن مسرحية "فلسطين حرة" تدور حول الوضع في فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلي حتي الآن وذلك لتسلط الضوء للعالم في الغرب عن ما يحدث في غزة.

وأضافت الفنانة نيرة عمرو أن مسرحية "فلسطين حرة" تواصل بروفاتها حاليًا فى احدي المسارح الخاصة مشيرة أنهم يحاولون محاكاة الواقع.

وتابعت نيرة عمرو أن المسرحية هدفها توعية النشئ بالقضية الفلسطينية كما تهدف إلي كشف حقائق العدوان الغاشم الإسرائيلي للعالم أجمع وللغرب خاصة الذين يدعموهم بسبب تزييفهم للحقيقة.

واختتمت نيرة عمرو أنها تتمني أن تحقق المسرحية نجاحا وقت عرضها،وهي بطولة محمد أحمد،حسين السيد،فوزي حامد وآخرون، تأليف محمد سيد، إخراج علي الجن.