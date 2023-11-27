روائع السنباطي| وصول نجوم الحفل إلى الرياض

استعدادًا لحفل روائع الملحن الكبير رياض السنباطي، وصل نجوم الحفل المشاركون في تكريمه، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل روائع السنباطي بموسم الرياض 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 30 من نوفمبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً على مسرح أبو بكر سالم .

يشهد الحفل أبرز نجوم العرب" شيرين، صابر الرباعي، أحمد سعد، فؤاد زبادي، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، إيمان عبد الغني"، مع الاوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات، ووصلوا جميعهم إلى العاصمة الرياض لإتمام الاستعدادات الغنائية الأخيرة قبل الحفل.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.