صور.. طارق الملا: قطاع البترول قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مشيرا إلى أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم موجها التحية والتقدير لهم علي ما بذلوه من جهد وعمل وإخلاص وعطاء أتيت ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا أهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة ولقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الإيجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، كما أكد أهمية تكرار نفس الصورة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.

وأعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره باسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه علي الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين، لافتا إلى أن حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ 14 عاما، مشيرا إلى حرص الوزير الدائم علي المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم على كافة المستويات.

وأهدت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.