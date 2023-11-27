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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبد العال يتحدث عن زيزو وفيتوريا

أحمد ‏سيد زيزو
أحمد ‏سيد زيزو

تحدث رضا عبد العال عن أداء أحمد ‏سيد زيزو نجم  الزمالك مع المنتخب الوطني المصري في الفترة الأخيرة .

وقال عبد العال عبر تصريحات تليفزيونية، فيتوريا خلص على زيزو وحسسه إنه ملوش قيمة.

من ناحية أخرى، نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.

جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأبيض على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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