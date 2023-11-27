مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وهنئ معتمد جمال اللاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية .

ومن المقرر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.