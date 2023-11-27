محمود علاء ينتظم بتدريبات الزمالك الجماعية

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان محمود علاء تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وشارك المدافع في جميع فقرات مران الزمالك اليوم، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.