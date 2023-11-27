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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادر السيد لإدارة الزمالك: الناشئين أهم من فك القيد

نادر السيد
نادر السيد

كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

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وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك أن يبحث عن احتياجاته في قطاع الناشئين بدلًا من الصفقات الجديدة"

 

وتابع: " الزمالك يمتلك قطاع ناشئين جيد ومميز".

 

وأتم: " العديد من الوكلاء يرشحون لاعبين من القسم الثاني للزمالك، وبعض المسؤولين يتأثرون بـ "السوشيال ميديا"، وعلى الزمالك أن يبحث عن احتياجاته داخل قطاع الناشئين" .

 

واختتم: " الأولويات هو منح اللاعبين مستحقاتهم، ونقوم ببناء فريق لاستكمال الموسم، والاعتماد على اللاعبين الكبار مثل شيكابالا وزيزو".

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