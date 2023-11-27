مدير تعليم نجع حمادي يشدد علي تفعيل خطط النشاط المدرسي وتوزيع التغذية

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، مدرسة العلم والايمان الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري بالمدرسة، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، و محمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتففدالمدير العام، بعض الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، و حجرات الأنشطة، ومعامل الحاسب الالي، والعلوم، وفناء المدرسة، كما تابع السجلات المدرسية، وسجلات تحضير المعلمين، موجها بضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي.

وشدد " وزيري " علي ضرورة الانتهاء من رصد الغياب الفعلي للتلاميذ الساعة التاسعة صباحا، مع إبلاغ إدارة المدرسة بالبيان الفعلي لغياب التلاميذ بصفة يومية، والالتزام بتوزيع التغذية المدرسية في المواعيد المقررة، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، وإعادة الكتب الزائدة لمخازن الإدارة.

كما شدد مدير عام الإدارة، علي الانضباط، والانتظام، والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل فعال، وتنفيذ وسائل جذب للتلاميذ عن طريق تنظيم المسابقات، والمبادرات، والأنشطة المختلفة، و تفعيل حصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، وتحديد مواعيد لاستقبال أولياء الأمور.