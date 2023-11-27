محافظ جنوب سيناء يكرم المشرف علي مشروع ميكنة المخازن لجهودها المتميزة

في اطار حرص اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تشجيع المتميزين من العاملين بنطاق محافظة جنوب سيناء كرم المحافظ السيد علي مصطفى علي سالم المشرف على مشروع ميكنة المخازن في نطاق محافظة جنوب سيناء، وذلك لجهوده المتميزة في ميكنة المخازن في نطاق المحافظة.

جاء التكريم بمكتب المحافظ، اليوم، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، والمحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية.

ووجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للجهات التي تم ميكنة أعمال المخازن بها وسرعة الانتهاء من ميكنة باقي الوحدات والجهات بنطاق المحافظة.

ويعد هذا البرنامج إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء برعاية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وذلك في إطار حرص المحافظ على اتساق وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة الإدارات بنطاق المحافظة.