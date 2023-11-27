محمود شلبي يجيب: كيف نعرف أن ثواب العبادات وصل للمتوفي

يفقد المحب حبيبه والخليل خليلة في غمضة عين، وبعد ما يجريه الله من لطف مع البلاء على قلب المؤمن، يسارع بعدها المسلم لمساندة الفقيد بالدعاء والصدقات والبحث عن ما يصل إليه من أعمال صالحة بعد الوفاة، كما قال حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : «ذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عن جواز وهب العبادات للمتوفي

وفي هذا السياق سألت سائله عبر البث المباشر على الحساب الرسمي لدرا الإفتاء المصرية على موقع الفيسبوك الدكتور محمود شلبي -أمين الفتوى بدار الإفتاء- عن أمكانية القيام بالعبادات المختلفة نيابة عن المتوفي وكيف نعلم أن ثوابها وصل للميت؟



وأجاب الدكتور محمود شلبي بأنه يجوز للمسلم القيام بكافة الأعمال الصالحة من صلاة وقراء القرآن وحج وعمرة وصدقات وغيرها من الأعمال الطيبة للمتوفي ثم يدعو الله أن يوصل مثل الثواب للمتوفي، بحيث يقوم المسلم بالعمل الصالح ثم يدعو الله سبحانه وتعالي قائلاً" اللهم هب مثل الثواب إلى فلان وفلان أو إلى جميع المسلمين"



ودعا أمين الفتوى إلى اتخاذ هذا النهج الصالح منهاجًا في حياتنا، بحيث ندعو الله بعد أعمالنا الصالحة كختم القرآن لنهب مثل الثواب لغيرنا من إخواننا المسلمين.





كيف نعلم أن الثواب يصل للمتوفي؟



وعن كيفية العلم بمدى وصول الثواب إلى المتوفي أجاب أمين الفتوى محمد شلبي أن هذا من الغيبيات التي أختص بها الله سبحانه وتعالى نفسه ولا يجب علينا الانشغال بمثل هذه الأسئلة ولكن المؤمن يأخذ بالأسباب ويقدم الفعل ويترك النتيجة بين يدي الله الكريم.



وأكد الدكتور شلبي أن هذا من باب حسن الظن بالله تعالى، فقد عدنا الله الكريم في كتابة العظيم بإجابة الدعاء أينما دعوناه في قوله تعالى: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )، وأن إخلاصنا في العبادة ونيتنا تكفي في انتفاع غيرنا بالعمل الصالح كما قال حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ودعا المسلمين للانشغال بالعمل والعبادة وإن شاء الله يصل الثواب بإخلاصنا وحسن ظنًا بالله تعالى.



