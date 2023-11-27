ضبط 132 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (132قطعة سلاح نارى بحوزة 101 متهم).

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وذلك على النحو التالى :

(15) بندقية آلية.

(25) بندقية خرطوش .

(4) طبنجات.

(88) فرد محلى .

(15) خزينة متنوعة.

(664) طلقة مختلفة الأعيرة .

(182) قطعة سلاح أبيض .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.