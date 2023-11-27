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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 237 قضية مواد مخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (237) قضية مواد مخدرة.

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بإجمالى (258) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,874 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,680 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 970 جرامًا).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 950 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 800 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (100 جرام).

عدد (653) قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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