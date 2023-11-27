نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم وذلك بحضورالدكتور محمد رفيق مدير الفرع والدكتورة بسنت سالم مدير المنطقة الثانيه و الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش.

حيث تفقدت عيادات الأورام و الجراحه والنفسيه والعصبيه والمخ والأعصاب ومركز السكر و عيادات الاستشارين ووجهت بحسن معاملة المرضى و العمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين أولًا بأول.

كما التقت نائب المحافظ بعدد من المرضى و المترددين على عيادات التامين الصحى وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبية و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.

ووجهت بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى .

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.