6 فوائد صحية للباذنجان.. أبرزها الوقاية من السرطان

الباذنجان من الخضروات الصحية الغنية بالحديد والفيتامينات المهمة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده الصحية، التي ستجعلك لا تستغني عنه على سفرتك.

الباذنجان

فوائد تناول الباذنجان

يعزز صحة القلب

لا تقتصر الفوائد على تخفيف فقر الدم، ولكن الباذنجان مفيد أيضًا في تعزيز صحة القلب، يرتبط بوجود الأنثوسيانين الذي يساعد على تقوية عمل القلب علاوة على ذلك ، فهو يسهم في تقليل الكوليسترول "الضار" ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويحفز امتصاص الكوليسترول الحميد "الجيد" وبالتالي، إذا كنت تأكل الباذنجان بانتظام، فستحصل على فوائد مضاعفة تعزز صحة القلب وتمنع فقر الدم أيضًا.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان باحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً هامًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.

يعزز فقدان الوزن

اتضح أن تناول الباذنجان يمكن أن يساعدك في تعزيز فقدان الوزن، ويرتبط ذلك بوجود سعرات حرارية منخفضة وعدم وجود دهون، ووجود الألياف أيضًا نتيجة لذلك، ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويوصى باتباع نظام غذائي متوازن عن طريق تناول الفواكه والخضروات الأخرى أيضًا.

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.