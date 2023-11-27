5 نجوم يفتقدهم باريس سان جيرمان فى موقعة نيوكاسل بدوري الأبطال

يفتقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لـ 5 لاعبين من صفوفه خلال المواجهة المرتقبة التى تجمعه مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وكشف باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، أن المدافع البرازيلي ماركينيوس يواصل التأهيل للتعافي من إصابة فى الأوتار العضلية للركبة اليمنى، كمان أن وارن زاير إيمري يؤدي برنامجه العلاجي من إصابة كاحل القدم اليمنى، سيغيب عن إثرها لنهاية العام الجاري.

وأضاف البيان، أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يتعافى من إصابة أسفل الظهر، أما برسنيل كيمييمبي يواصل التأهيل بعد جراحة في وتر أكيليس، كما يواصل نونو مينديس تأهيله من إصابة عضلية استلزمت عملية جراحية منذ أشهر.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.