حملة مكبرة لرفع التعديات والأشغالات بمدينة المنصورة

شن حى غرب المنصورة ، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب اليوم الأثنين حملة مكبرة لرفع كافة أشكال التعديات والاشغالات المتواجدة بنطاق حى غرب المنصورة .

قاد الحملة وليد محى الدين مدير الأشغالات بحى غرب ، يرافقه فادى محمد من المتابعة الميدانية ، وقد أستهدفت الحملة منطقة شارع الجيش ، وشارع عبد السلام عارف ، وشارع الترعة ، وأحمد ماهر ، والعبور.

وأسفرت الحملة عن رفع عن رفع تعديات المحال التجارية والعقارات والأكشاك ، فى أطار التصدى لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية ، موجها" أدارة الاشغالات بتكثيف الحملات ، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق .

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.