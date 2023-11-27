شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية غدًا الثلاثاء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانصا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد الأرصاد الجوية، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 22 الصغرى 15

السواحل الشمالية:- العظمى 22 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 11

جنوب الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 15