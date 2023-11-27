رئيس جامعة أسيوط يبحث مع مستشار مصر الثقافى بواشنطن سابقاً سبل رفع الوعي للشباب

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين الدكتور على مسعود مستشار مصر الثقافى فى واشنطن سابقاً.

حضر اللقاء الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الدالى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى مستهل أعمال اللقاء ، رحب الدكتور أحمد المنشاوى ، بالدكتور على مسعود، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي التثقيفي والمجتمعي لدى الشباب، مثمناً جهوده الواضحة فى رفع الوعى التثقيفى لدى الشباب الجامعى، وتعريفهم بدورهم المجتمعى، والسياسى ، مؤكداً فى ذلك أن إدارة الجامعة حرصت خلال الأونة الأخيرة، على تنظيم العديد من اللقاءات، والندوات، والحلقات النقاشية المكثفة، مع الكوادر والشخصيات العامة، وذوى الخبرة العلمية؛ وذلك بهدف توعية الشباب بأهمية مشاركتهم الإيجابية - من خلال التصويت- فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؛ باعتبارها واجب وطنى، ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة؛ وذلك يسهم فى استكمال مسيرة التنمية؛ وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جهته أشاد الدكتور على مسعود بالمكانة العلمية المرموقة لجامعة أسيوط، وسمعتها الأكاديمية، والعلمية الطيبة على الصعيدين المصرى، والدولى ؛ معرباً عن فخره بانتماؤه لجامعة أسيوط، باعتباره أحد ابناء، وخريجين كلية التجارة، مثمناً دور جامعة أسيوط واهتمامها برفع الوعى بين الشباب، وأهمية دورهم فى رسم الخريطة السياسية للدولة المصرية والمشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية والتى تساعد فى دعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها مشيراً إلى أهمية تنمية الانتماء للوطن لدى الشباب وتنبيههم إلى البعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة، التى تزعزع استقرار البلاد وتضر بالوطن.