طارق الدسوقي: ابتعدت عن الفن 11 عامًا ورفضت المشاركة بأفلام المقاولات

قال الفنان طارق الدسوقي، انه عندما يعرض عليه سيناريو يحرص على أن يحتوي العمل على رسالة جيدة، لافتًا إلى ان الدراما تصل الي كل بيت والملايين يتابعون ولابد من تقديم أعمال تحترم عقلية المُشاهد.

وأضاف : "عمري ما قدمت أعمال لاحتياجي للفلوس وارفض هذه الطريقة وجلست اكثر من ١١ سنة في المنزل بدون عمل".

وأضاف الفنان طارق الدسوقي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة، انه قدم دور سيد درويش كأول ممثل بالمسلسلات الدرامية بمسلسل زمن عماد الدين.

وعن تغير الوسط الفني، قال : " نعم، هناك عدد من الممثلين منهم الجيدين ومنهم لا يستحقوا الفرصة وايضاً مخرجين او كتاب سيناريو ليسوا علي قدر وايضا الاهتمام بالمضمون، ولكني متفائل ان الدراما خلال آخر سنتين ظهرت بشكل رائع وأعمال متنوعة ومنها جزيرة غمام وكامل العدد والهرشة السابغة وغيرها من اعمال رائعة".

وتابع : "بدايتي كانت في السينما وقدمت فيلم العار والسادة المرتشون وغيرهم وانا طالب وابتعدت واتحمل المسئولية وفور تخرجي تبناني المخرج طارق العريان وقدمت عدد كبير من الأعمال الدرامية، ووقتها ظهرت افلام المقاولات ورفضت المشاركة الي ان شاركت بأفلام اخري ومنها التعويذة وناصر ٥٦".