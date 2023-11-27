محافظ أسيوط: استمرار وتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق ورفع 540طن مخلفات بـ 4مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار وتكثيف حملات النظافة بمختلف قري ومراكز المحافظة وتجميع القمامة والمخلفات ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وإعادة المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة لافتًا إلى أنه تم رفع 540 طن مخلفات وقمامة بقرى مراكز ديروط وساحل سليم وصدفا والبداري وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار واصلت مراكز وأحياء المحافظة جهودها المكثفة فى شن حملات النظافة المكبرة بالشوارع والميادين لرفع المخلفات حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وساحل سليم وصدفا والبداري بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أية تجمعات للقمامة والمخلفات وخاصةً المتواجدة أمام المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات وأي منشآت حيوية وتجميعها ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة وهو ما أسفر عن رفع 540 طن مخلفات بالإضافة إلي تمهيد وتسوية بعض الطرق وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية وقسم النظافة بكل مركز.