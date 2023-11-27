الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تجهيزات المنظمة المصرية للجاليات المصرية بايطاليا للانتخابات الرئاسية المقبلة

المصريين في ايطاليا
المصريين في ايطاليا

بدأت المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج بايطاليا ومقرها روما ، برئاسة الأستاذ باسم سلامه أبراهيم  المندوب الرسمي عن الانتخابات الرئاسية ، أولى خطوات التجهيز لانتخابات الرئاسة بتنظيم وتحفيز الجالية المصرية بإيطاليا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .


الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج تعمل على تنشيط الرحلات لمثار العائلة المقدسة وجلب الاستثمار والسياحة في مصر.

وقدصرح الأستاذ باسم علي أهمية تواجد جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.

ومن خلال تواجده أمس بسفارة جمهورية مصر العربية بروما ، حيث أعلن في المؤتمر الذي نظمته السفارة بحضور السفيرة سهي الجندي وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج ، و بحضور سيادة السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بروما، وبحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية ، وحضور عدد كبير من الجالية المصرية ورجال الأعمال والإعلام ، أنه سوف يقوم  بالعمل على التسهيلات اللازمة والتنقلات بتوفير الحافلات والسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة للتصويت في الانتخابات المعلن عنها على مدار ثلاثة أيام الموافقين 1،2،3، ديسمبر (الجمعه، السبت، الأحد)  .

وأشار على توعية المواطنين وأهمية المشاركة ، وأعرب عن حق كل مصري بتمثيل بلده في الخارج .

 

IMG-20231127-WA0084
IMG-20231127-WA0084

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تلتقي أقطاب الجالية المصرية بسفارة روما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

العنف ضد المرأة في إيطاليا.. سيدة: زوجي السابق جعل ابني يضربني وعزلني عن العالم

السفارة المصرية بروما تستقبل الشباب المصري من الدول الأوروبية لتسوية الموقف التجنيدي

اكتشاف طالبة كاميرا مخفية موجهة على سريرها في غرفة للإيجار بإيطاليا

20 ألف شخص من أجل فلسطين في شوارع روما

الاعتصام من أجل فلسطين.. مسيرة في روما لدعم أهالي غزة

طعن إيطالي في حلقه على يد شاب مغربي بروما

كل ما تريد معرفته عن عبد السلام الأسود المشتبه به في تفجير بروكسل
الجريدة الورقية