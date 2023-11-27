تجهيزات المنظمة المصرية للجاليات المصرية بايطاليا للانتخابات الرئاسية المقبلة

بدأت المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج بايطاليا ومقرها روما ، برئاسة الأستاذ باسم سلامه أبراهيم المندوب الرسمي عن الانتخابات الرئاسية ، أولى خطوات التجهيز لانتخابات الرئاسة بتنظيم وتحفيز الجالية المصرية بإيطاليا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .



الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج تعمل على تنشيط الرحلات لمثار العائلة المقدسة وجلب الاستثمار والسياحة في مصر.

وقدصرح الأستاذ باسم علي أهمية تواجد جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.

ومن خلال تواجده أمس بسفارة جمهورية مصر العربية بروما ، حيث أعلن في المؤتمر الذي نظمته السفارة بحضور السفيرة سهي الجندي وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج ، و بحضور سيادة السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بروما، وبحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية ، وحضور عدد كبير من الجالية المصرية ورجال الأعمال والإعلام ، أنه سوف يقوم بالعمل على التسهيلات اللازمة والتنقلات بتوفير الحافلات والسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة للتصويت في الانتخابات المعلن عنها على مدار ثلاثة أيام الموافقين 1،2،3، ديسمبر (الجمعه، السبت، الأحد) .

وأشار على توعية المواطنين وأهمية المشاركة ، وأعرب عن حق كل مصري بتمثيل بلده في الخارج .