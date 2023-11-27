وزيرة الهجرة تحث أبناء الجالية المصرية بروما على التصويت في الانتخابات الرئاسية

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر بايطاليا وكذلك بمنظمة الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في روما، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التي جاءت لزيارة الجالية في ايطاليا لحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، والعديد من رجال الأعمال ورؤساء الكيانات والعمل العام.

حملت العديد من المبادرات التى تخص المصريين بالخارج واولهما مبادرة "شارك برايك" حيث دعتهم للمشاركة بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤_ وقد حدد مواعيد التصويت في انتخابات الرئاسة يوم: 1 و 2 و 3 (جمعة وسبت واحد) ديسمبر للمصريين بالخارج وهى ايام العطلات الرسمية.

وصرحت ان نتيجة هذه الأصوات تعد مؤشر لتحديد المرشح الرئاسى ومقياس يأخذ به للانتخابات بالداخل والتى تقام أيام 10 و 11 و 12 (الأحد والاثنين والثلاثاء) ..

وان يوم 18 ديسمبر المقبل، يتم اعلان نتيجة الانتخابات.

وقد ذكرت أهمية هذا الحدث والظروف التى تمر بالمنطقة ويجب تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة أنها قضية أمن وطني، واظهرت دور الحكومة وحرص رئيس الجمهورية على حل مشاكل المصريين وتلبية احتياجاتهم ومنها مبادرة السيارات وكذلك مبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.



استمعت لما قدموه من المشاكل والمعوقات واقتراحات حلولها وتفعيل قنوات اتصال مستمرة من خلال العديد من اللقاءات بالجاليات المصرية بالخارج افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" وقد إشادة بالدور الذى تلعبه القوة الناعمة فى مساندة وطننا مصر وأنهم سفراء لها.

اتجهت اليوم الاثنين إلى ميلانو عاصمة الموضة والأزياء العالمية حيث يتواجد أكبر عدد للمصريين، حيث يعقد مساء اليوم مؤتمر بمدرسة نجيب محفوظ حيث يكون فى استقبالها سيادة السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام للقنصلية المصرية بميلانو وأعضاء البعثة ويحضرها العديد من الشخصيات الناشطة فى العمل العام ورجال الأعمال وممثلي عن العمال .