الشباب والرياضة بالغربية تواصل سلسلة ندوات تنمية الأسرة المصرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للشباب" بالتعاون مع مديرية الصحة سلسلة ندوات عن تنمية الأسرة المصرية ، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وإشراف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب.

نفذت فعاليات، اليوم بمركز شباب ابوحمر الملق التابع لإدارة شباب بسيون ، بمتابعة محمد عبدالمنعم، وبحضور أحد أخصائي الصحة والتى تحدثت عن أهداف اللقاء وذلك لتوعية المشاركين بأهم المبادرات التى تقوم بها الدولة والتى تصب فى صالح الأسرة وتحسين جودة الحياة وذلك من خلال تمكين المرأة وتدريبها.

ومن جانبها أكدت، أن الدولة تهتم بالمرأة وتمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية الاقتصادية وذلك من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية لذلك تلعب جميع مؤسسات الدولة دور مهم في التكاتف نحو توصيل كل المعلومات الي

كل أفراد الأسرة.

الجدير بالذكر أن المنظومة الأسرية لها قيمه واضحة في ترابط الاجيال رغم ما ظهر مؤخرًا في المجتمع من ظواهر غريبة على مجتمعنا كالتشتت والتفكك الأسري المنتشر بكثرة حاليًا وذلك لعدم قيام أفراد الأسرة بأدوار الأسرة كما يجب أن تكون في الحياة الأسرية المتعارف عليها داخل المجتمع .



