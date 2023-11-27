المصريين بالخارج فرع الامارات: مستعدون للانتخابات والمشاركة ستكون غير مسبوقة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، إن الانتخابات الرئاسية تمثل مرحلة فارقة فى عمر الوطن، وأن هناك استعدادات مكثفة لبدء عملية الاقتراع خلال الفترة المحددة لاقتراع المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين وان الجميع على قدم وساق مستعد للمشاركة فى هذا العًرس الديمقراطى.

واوضح عبد اللطيف، ان الجالية المصرية عملت خلال الفترة الأخيرة على عقد عدد من اللقاءات الموسعة بشأن العملية الانتخابية وأهمية المشاركة بصورة كبيرة فى الانتخابات وأهمية ذلك لتصدير صورة تليق بحجم الدولة المصرية ومكانتها فى الخارج والداخل، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، إن الجالية المصرية فى دولة الإمارات عقدت عدد من اللقاءات واستقرت على دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:" عن قناعة ندعم ونؤيد ونساند الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، لسلسلة الانجازات، وان المرحلة الأخيرة أكدت أن الدولة المصرية فى حاجة لزعيم وقائد يستطيع قيادة مصر نظرا لما تمر به البلاد بل والمنطقة من تحديات جسيمة".

وناشد عبد اللطيف، جموع المواطنين المصريين المقيمين بدولة الإمارات بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل، إلى جانب ان المشاركة استحقاق دستوري وممارسة للديمقراطية.