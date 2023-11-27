بالصور.. محافظ بني سويف يستقبل وزير العمل في بداية جولته بالمحافظة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الإثنين، حسن شحاتة وزير العمل، في مكتبه بحضور أحمد نظمي مدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف.

وناقشا ملفات وموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين "أجهزة المحافظة" ومديرية العمل، إذ تضم المحافظة 182 مصنع داخل مجمعين صناعيين، يعمل فيها ما يقرب من 500 ألف عامل.

وتبادل الوزير والمحافظ درعي الوزارة والمحافظة.

وآتى لقاء المحافظ بالوزير قبيل جولة ميدانية لمدة يومٍ واحد، يقوم بها وزير العمل إلى مواقع عمل وإنتاج داخل تلك المحافظة التي تقع في صعيد مصر.

ويشهد وزير العمل خلال الجولة معرض مُنتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لها، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدها على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

محافظ بني سويف يستقبل وزير العمل

كما يلتقي شحاتة، "طرفي الإنتاج" داخل مواقع عمل بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية، رائدة في مجال صناعة الخميرة، ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض، التابع لمجموعة شركات عرفة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

ويُسلم وزير العمل، خلال جولته داخل "المصنعين" عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

ويَختتم "الوزير" جولته بحضور خِتام فعاليات مُبادرة "سلامتك تهمنا"، والتي سوف تنعقد بمقر "جامعة النهضة"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.