زي النهاردة عام 2020.. الأهلي يحقق فوزًا تاريخيًا على الزمالك ويقتنص لقبه الأفريقي التاسع

في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر من عام 2020 .. حقق النادي الأهلي فوزًا تاريخيًا على الزمالك بثنائية لهدف ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما لحساب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

افتتح الأحمر التسجيل عن طريق لاعبه عمرو السولية من كرة رأسية ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل بهدف مهاري عبر لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعند الدقيقة 86 نجح الأهلي في قلب الطاولة على الزمالك الذي تفوق فنيًا بالاستحواذ على الكرة والتقدم لمنطقة جزاء الأهلي معظم مجريات الشوط الثاني ، وسجل لاعب الأحمر محمد مجدي أفشة هدف التتويج لفريقه معلنًا تتويج الأهلي باللقب الأفريقي التاسع بعد غياب فترة دامت 7 سنوات.



وحظت تلك المباراة بأهمية بالغة على الصعيد التاريخي ، كونها النهائي الأول الذي يقام بين فريقين من دولة واحدة ، والتتويج باللقب بعد مواجهة واحدة دون لقائي الذهاب والإياب.

