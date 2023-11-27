بعد الفوز العريض على بيراميدز.. مشوار شباب الأهلي بدوري الجمهورية عقب الجولة 13

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 في تحقيق فوز عريض على نظيره بيراميدز بخماسية من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب الأحمر بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ١٣ من دوري الجمهورية للشباب.





وتمكن فريق الشباب بالأهلي من رفع رصيده إلى النقطة 28 ، عقب تحقيق الفوز في ٩ مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، بينما تعرض للخسارة في ٣ مباريات.

وتمكن الأهلي من الفوز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر.

بينما خسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

وخلال لقاء الأمس إسلام عبد الله التسجيل للأهلي برأسية عقب ركلة ركنية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء،وسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللأهلي برأسية من ركلة ركنية أيضًا، وسجل سمير محمد الهدف الرابع بعدما راوغ حارس المرمى وسدد في الشباك الخالية، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني سجل محمد وائل الهدف الخامس بعد انفراده بحارس المرمى.

وخاض فريق «أهلي 2003» اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.