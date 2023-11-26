الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو تستنكر مزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

واشنطن وموسكو
واشنطن وموسكو

 

استنكرت موسكو مزاعم واشنطن حول استهداف روسيا القطاع الزراعي الأوكراني خلال عمليتها العسكرية، لإحداث مجاعة في أوكرانيا.

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موسكو تستنكر مزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

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وقالت السفارة الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الأحد :"إن الولايات المتحدة تروج للأكاذيب التي تدعي أن القيادة السوفيتية تعمدت تجويع ملايين الأوكرانيين في ثلاثينات القرن الماضي، وتتعمد تشويه التاريخ بشكل جذري".

وأشار البيان إلى أن :"التداعيات الكارثية لهذه الأحداث مثلت مأساة مشتركة للروس والأوكرانيين والكازاخيين على حد سواء". 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف مؤخرا المجاعة في أوكرانيا عامي 1932 و1933 بأنها نتيجة "السياسات غير الإنسانية لجوزيف ستالين والنظام السوفيتي الذي نفذ عمليات مصادرة ممنهجة للحبوب ونقلها إلى مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي لقمع الهوية الوطنية الأوكرانية".

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