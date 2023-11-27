ضبط صاحب مخبز شرع في التخلص من عامل بأخميم

استقبل مستشفى خاص بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج عامل بمحل في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة المركز مصابًا بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه صاحب مخبز بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى خاص بوصول "محمد . ع . ع . ع" 23 سنة عامل بمحل خاص ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى.





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "علي . ع . ع . م" 45 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات ومقيم بذات الناحية اتهم "أحمد . ع . م . م" 41 سنة صاحب مخبز ومقيم دائرة المركز بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها أثناء تواجدهما بمحل إقامة المتهم علي إثر مشادة كلامية بينهما تم ضبط المتهم والأداة المستخدمه "سكين" بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعه لذات السبب.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.