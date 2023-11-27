أزهر سوهاج تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة «شيخ معهد» لمعهدين بالبلينا

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حاجتها لشغل وظيفة «شيخ معهد بنين الباسكية الإعدادي»، و«شيخ معهد فتيات زينب أحمد جاد الإعدادي الثانوي ببرخيل» بإدارة البلينا جنوب محافظة سوهاج، اعتبارًا من الإثنين الموافق 27/11/2023م ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.





وقال الدكتور أحمد حمادي أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري، أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.





2. أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل، ويسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة شيخ معهد ابتدائي.





3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.





4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.





5. أن يكون على رأس العمل.





6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل).





وأكد فضيلة الدكتور أحمد حمادي على أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، تقدم الطلبات بالإدارة.