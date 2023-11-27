أفضل الأدعية المستحبة والمستجابة أثناء المطر

يعتبر وقت نزول المطر من أكثر الأوقات المستحب فيها الدعاء، لتفتح أبواب السموات ويتقرب العبد من ربه بالدعاء، ومع سقوط الأمطار والسيول المستمر تزداد البحث عبر «جوجل» حول دعاء المطر، وأفضل الأدعية المستحبة في المطر، ودعاء المطر في رمضان.



وفقًا لما جاء في السنة النبوية هناك العديد من الأدعية المستحبة للدعاء أثناء نزول المطر، لتكون أبواب السماء مفتوحة، ليتقرب العباد من الله بـ دعاء المطر، فهو من الأوقات المجاب فيها الدعاء، لما قد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء المطر مستجاب أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر.

وجاءت أفضل الأدعية وقت نزول المطر، كالتالي: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حال اشتد نزول المطر، على المسلم الدعاء بالادعية المستحبة «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا. مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ. اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا. سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه. اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.



