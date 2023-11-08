دعاء الأم مستجاب.. دار الإفتاء توضح

دعاء الأم مستجاب.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول صاحبته: هل دعاء الأمهات مستجاب؟ دعاء الأم مستجاب قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن دعاء الأم مستجاب في غير ما معصية، أو ظلم، مؤكداً أن دعاء الأم مستجاب أكثر من غيره.

ولفت عاشور في إجابته على السائلة إلى أن الجنة تحت أقدام الأمهات له معاني عظيمة، وأن تحذير النبي للأم من الدعاء على الابن كي لا يصادف باباً في السماء مفتوح فيستجاب فقال:" لا تدعوا على أبنائكم عسى أن تكون أبواب السماء مفتوحة".

وشدد مستشار المفتي على أن أقرب طريق للجنة هو دعوة أم وطاعتها، مستطردا قد يكون هناك بعض الأمهات يكثرن الدعاء على أبنائهم ويقولون في كثير من الأمور قديماً "ادعي على ابني وأكره اللي قول آمين"، وكذلك "لساني يدعوا وقلبي يقول لا تستجب". هل يستجاب دعاء الأم الظالمة قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الظالم دعوته مردودة عليه، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟»، أنه طالما لم يصدر من الأبناء تقصير أو عقوق تجاهها فإن عملها يعد محرما في الشرع وهي آثمة لأنها معتدية بغير حق ومضيعة للأمانة التي ائتمنت عليها، فدعاء الظالم لغو لا حرمة له في الشرع ولا يستجيب الله لدعائها لأنه دعاء بالإثم والقطيعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة". وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا الدعاء يعتبر اعتداءً في الشرع وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى: "ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، وقد ورد في السنة النهي عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم"، رواه أبو داود. وأشار إلى أنه لا يصح للإنسان أن يكون ظالمًا ومعتديا وآثما ويدعو الله، قائلًا: "فلا تخافوا من دعوات والدتكما فهى دعوة جائرة ليس لها وجه حق".



