المحاسب مصطفي شحاتة: الدكتور عبدالسند يمامة أيقونة القانون الدولي.. وندعو الجميع لانتخابه

رحب المحاسب مصطفي شحاتة، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا للوفد، بالدكتور عبدالسند يمامة وجميع الوفديين، مشيرا إلى أن "يمامة" أيقونة القانون الدولي.

واضاف شحاتة، إنه انطلاقا من الثقافة الوفدية ندعو جميع لجان الوفد والشعب المصري لدعم الدكتور يمامة في الانتخابات الرئاسية ، رافعين شعار عاش الوفد ضمير الأمة، وقوم يا مصري صوتك أمانة.

وأوضح شحاته، أن المؤتمر الانتخابي الثالث للدكتور عبدالسند يمامة يأتي على بعد أيام من بدء عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي وأن الوفديين بمحافظة الغربية صاحبة التاريخ الوفدي سيكونون علي قدر الحدث وحشد أبناء المحافظة جميعا من أجل التصويت للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة.