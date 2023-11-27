الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرج عامر: توسلت للخطيب لضم أحمد عبد القادر لسموحة

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن أحمد عبد القادر لاعب الأهلى من نجوم الساحة فى الفترة الحالية مؤكداً أنه معجب بإمكانياته وهذا ما دفعه للتوسل إلى الخطيب رئيس النادى الأهلى لضمه فى وقت سابق على سبيل الإعارة.

إقرأ أيضًا..

الأهلي يفتح الباب أمام رحيل أحمد عبدالقادر

مصطفى يونس: غياب أحمد عبدالقادر خسارة كبيرة وإمام عاشور إضافة قوية

أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مع الكابتن مجدى عبد الغنى :"أحمد عبد القادر أصبح نجما كبيرا ومرتبه خارج إمكانياتنا ومن الصعب ضمه فى الفترة القادمة  وأصبح فئة أولى فى القلعة الحمراء".

وواصل:" ضمينا أحمد عبد القادرة فى سن صغير وظهر بشكل قوى فى سموحة،وراتبه ألان فى القلعة الحمراء من الفئة الاولى ولا نية للحصول عليه مرة أخرى على سبيل الإعارة".

وتابع رئيس نادى سموحة:" طلبت ضم معتز محمد مواليد 2005 فى الأهلى لكن الخطيب رفض لأن كولر المدير الفنى لفريق الأهلى متمسك بخدماته".

مواد متعلقة

الأهلي يواصل الإستعداد لمواجهة سموحة في الدوري

سموحة يعلق على تصريحات أحمد حسن مكي بشأن الرحيل

زمالك 2007 يهزم سموحة في بطولة الجمهورية للناشئين

فرج عامر: موديست خارج حسابات سموحة ونرغب في ضم لاعبين من الأهلي

الدوري المصري.. مابولولو يحرز الهدف الأول للاتحاد السكندري أمام سموحة

شادي حسين يقود تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

ردًا على سؤال محرر الوفد.. أوسوريو يعدد مكاسب الزمالك في مباراة سموحة

قرارات مهمة من رئيس سموحة بعد "خماسية" الزمالك
الجريدة الورقية