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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى يونس: غياب أحمد عبدالقادر خسارة كبيرة وإمام عاشور إضافة قوية

إمام عاشور وأحمد
إمام عاشور وأحمد عبدالقادر

 شدد مصطفى يونس على أن غياب أحمد عبدالقادر عن لقاء الأهلي وصن داونز يعد خسارة كبيرة، بعدما تعرض المارد الأحمر للخسارة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الثالثة عصر الأمس الأحد.

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 وأوضح عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية أن إمام عاشور يعد لاعبًا مهمًا ومميزًا، حيث طالب بأن تكون العقوبة المفروضة على اللاعب مالية وليست ابتعاد عن المباريات.

 تصريحات مصطفى يونس:

 تحدث مصطفى يونس عن غياب أحمد عبدالقادر عن مباراة صن داونز، حيث قال: "بالتأكيد غيابه خسارة كبيرة، على ما أعتقد أنه سيرحل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة ثم يستعيده الفريق مرة أخرى مقابل ملايين".

 وعن تعرض إمام عاشور للعقوبة بالابتعاد عن المباريات، قال: "عاشور لاعب قوي وإضافة كبيرة لأي فريق، وفي حالة كانت هناك عقوبة فلابد أن تكون مالية وليست استبعاد عن المباريات".

  وأردف: "ليس لدي علم بسبب عدم مشاركة حسين الشحات في مواجهة صن داونز، فهو يصنع الفارق في الموسم الحالي عكس الموسم الماضي".

 بينما علق على مشاركة أكرم توفيق في المباراة، فقال: "بالتأكيد مشاركته كانت خاطئة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب أن غيابه لفترة كبيرة للإصابة، لذا كان قراره غير موفق، بسبب أن اللقاء كان صعب للغاية".

 ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

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