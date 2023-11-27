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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال خاض مباراة أبو سليم بطريقة أوسوريو

معتمد جمال
معتمد جمال

انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق طريقة لعب معتمد جمال، مدرب الأبيض خلال مباراة أبو سليم الليبي، في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي انتهت لصالح الزمالك بهدف نظيف.

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قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " أبارك لنادي الزمالك، بغض النظر عن الأداء، الفريق بدأ  دور المجموعات بـفوز ، وهذا مهم من أجل الاستقرار ورفع الحالة المعنوية". 

وأضاف: " معتمد جمال خاض المباراة بطريقة أوسوريو، مدرب الفريق السابق، ولابد من اللعب بطريقة تناسب عدد لاعبي الفريق المتاحة، من اجل تنفيذ أداء جيد".

وتابع: " معتمد جمال يقوم بالتعديل على طريقة أوسوريو، ويجب عليه تغيير الطريقة".

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