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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

رفض نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عرض الزمالك لتقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، التي تبلغ مليون و 400 ألف دولار.

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وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك كان يريد دفع نصف القيمة وتقسيط النصف الآخر، لكن النادي البرتغالي يرفض تماما، رغم هناك وساطة كبيرة من روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني وفينجادا".

وأضاف: "هناك عرض جديد من الزمالك لتسوية القضية وهو دفع 70% من المبلغ كاش حوالي مليون دولار، مع تقسيط المبلغ المتبقي".

وواصل: "كل ما يتردد عن مفاوضات الزمالك البرتغالي باولو مينزيس المدير الفني لنادي النجمة اللبناني غير صحيح، ومعتمد جمال مستمر حتى شهر يناير، وهناك اسماء كثيرة مطروحة".

وأكد: "الزمالك رفض فكرة التفاوض على رحيل أي لاعب، وناصر منسي تلقى عروضا كثيرة منها عرض البنك الاهلي".

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