أبو سليم الليبي: دفاع الزمالك سهل اختراقه..ونتمسك بخوض مواجهة الإياب في الجزائر

كشف علي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي رغبته في التأهل للدور القادم من البطولة الأفريقية".

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وذكرعلي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: " قدمنا مباراة متوسطة أمام الزمالك، وحاولنا الحد من خطور المنافس".

وتابع: "غيرنا خططنا في مباراة اليوم أمام الزمالك، وحاولنا اللعب بأكبر عدد من لاعبي خط الوسط، للحد من القوة الضاربة لهجوم الزمالك".

واستكمل:"دفاعات الزمالك كان من السهل اختراقها".

وأتم: "نأمل أن نقدم مستوى يليق بالكرة الليبية، ونسعى للتأهل بجانب الزمالك، فهو اسم كبير ويمتلك تاريخ في القارة ولاعبيين جيدين".

وبشأن التواصل بخوض مباراة العودة في مصر.. قال سويدان: " نتمسك بقرارنا، لقد حددنا ملعب عنابة بالجزائر لخوض مباراة العودة".