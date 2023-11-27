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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رياضة

أبو سليم الليبي: دفاع الزمالك سهل اختراقه..ونتمسك بخوض مواجهة الإياب في الجزائر

أبو سليم الليبى
أبو سليم الليبى

كشف علي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي رغبته في التأهل للدور القادم من البطولة الأفريقية". 

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وذكرعلي سويدان، مدير الكرة بنادي أبو سليم الليبي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: " قدمنا مباراة متوسطة أمام الزمالك، وحاولنا الحد من خطور المنافس".

وتابع: "غيرنا خططنا في مباراة اليوم أمام الزمالك، وحاولنا اللعب بأكبر عدد من لاعبي خط الوسط، للحد من القوة الضاربة لهجوم الزمالك".

واستكمل:"دفاعات الزمالك كان من السهل اختراقها".

وأتم: "نأمل أن نقدم مستوى يليق بالكرة الليبية، ونسعى للتأهل بجانب الزمالك، فهو اسم كبير ويمتلك تاريخ في القارة ولاعبيين جيدين".

وبشأن التواصل بخوض مباراة العودة في مصر.. قال سويدان: " نتمسك بقرارنا، لقد حددنا ملعب عنابة بالجزائر لخوض مباراة العودة".

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