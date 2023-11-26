نادر الترهوني: خبرات الزمالك سر فوزه على أبو سليم
يرى نادر الترهوني نجم الكرة الليبية السابق، أن الزمالك انتصر على فريق أبو سليم بفضل خبرات لاعبي الأبيض.
وقال الترهوني، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "نادي أبو سليم فريق جديد في الكرة الليبية وليس لديه أي خبرات ولكن طموحاته كبيرة".
وأضاف: "في البطولات الأفريقية الخبرة أقوى من الطموح والزمالك انتصر اليوم بخبراته".
وتابع: "فريق أبو سليم نجح في غلق المساحات أمام الزمالك، وشكري الخطوي من أفضل المدربين في ليبيا ونجح في استخدام لاعبيه أمام الزمالك".