محافظ دمياط تبحث آليات تطوير المزرعة السمكية بالرطمة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى و ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها

وناقشت عوض، جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى حيث أكدت على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي و الوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض ، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، و بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع و ذلك من خلال المعاينات المستمرة للوصول إلى الخطة المناسبة و أسلوب الاستزراع الأنسب بالاحواض وأيضًا الوصول إلى آلية التشغيل المثلى لتعظيم الاستفادة من المزرعة و زيادة معدلات الإنتاج بها وبما يحقق تطبيقها بالمراحل القادمة

ولفتت إلى حرص المحافظة على وضع إستراتيجيةومنهجية محددة للتطوير لتحقيق هذه الأهداف بما يتواكب مع مع رؤيةالدولةوخطتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.