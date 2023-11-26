السيسي يتلقى اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ويشيد بجهود مصر بالهدنة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع.

واستعرض الرئيس السيسي العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي

التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

وقد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.